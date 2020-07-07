أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بوهران، حسبما أورده اليوم الثلاثاء بيان وزارة الدفاع الوطني.

وفي نفس السياق، حجز حراس الحدود، إثر دورية بحث واستطلاع قرب الشريط الحدودي بتلمسان، 25 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، خلال عمليات متفرقة بكل من عنابة، بجاية وجيجل، ستة أشخاص بحوزتهم 11168 وحدة من مختلف المشروبات.

من جهة أخرى، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بورڨلة، 11520 وحدة من الألعاب النارية، فيما تم توقيف 19 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والوادي.