تدخلت أعوان الوحدة الثانوية الحماية المدنية بمسعد جنوب الجلفة في الساعات الأولى من نهار اليوم الثلاثاء في حدود الساعة 02 سا و 21 د صباحا لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع أكسنت هيونداي بالطريق الوطني رقم 01 ب.

وخلف الحادث وفاة ضحيتين رجلين في عين المكان يبلغ عمر كل منهما 27 سنة، وإصابة رجل ثالث بإصابات متفاوتة الخطورة يبلغ من العمر 26 سنة ، تم إسعافه في عين المكان ونقله إلى مستشفى مسعد، بينما تم تحويل الضحيتين لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى ذات المدينة.