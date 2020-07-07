قررت سلطات دائرة سيدي أمحمد بن علي في غليزان غلق السوق اليومي لبلدية سيدي أمحمد بن علي، بداية من صباح هذا اليوم الثلاثاء كإجراء وقائي خشية تفاقم وباء كوفيد 19

كما جاء على لسان رئيسة الدائرة السيدة ديلمي التي كشفت لـ "الخبر" أن هذا القرار جاء بعد عدم تطبيق الإجراءات الوقائية كالتباعد ووضع الكمامات، والتزاحم الملاحظ يوميا بهذا السوق،

فيما أبدى بعض التجار الذين التقيناهم امتعاضهم من هذا القرار الذي يحيلهم على البطالة المرغمة سيما أرباب الأسر الذين لا يملكون أي مدخول غير ما يكسبونه بهذا السوق الذي هو في حقيقة الأمر غير لائق تماما لعرض الخضر والفواكه بسبب ضيقه وأرضيته الترابية التي تتحول إلى برك مائية وأوحال في الشتاء،مع انتشار القمامات بداخله، وعلى السلطات التفكير في فتح السوق المغطى المغلق منذ سنوات بذات المكان ووضعه تحت تصرف هؤلاء التجار.