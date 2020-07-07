تمكنت الجزائر من اصطياد كامل حصتها من التونة الحمراء لسنة 2020 المحددة من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في المحيط الأطلسي (إيكات) والمقدرة بـ 1650 طن، حسبما علم الثلاثاء من ديوان وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية.

وحسب بيان صادر عن ذات الديوان، فقد تم اصطياد هذه الحصة المقدرة بـ 1650 طن من طرف 23 سفينة حاملة للراية الوطنية مضيفا أن حملة صيد سمك التونة الحمراء الحية كانت قد انتهت في 2 جويلية الفارط.

وذكر ذات المصدر، أن حملة الصيد البحري كانت قد انطلقت في 26 جوان الفارط لتنتهي في 1 جويلية 2020 غير أن الظروف المناخية التي عرفتها منطقة الصيد والتي تنحصر في المياه الدولية بين تونس وإيطاليا ومالطا أدت إلى تمديد فترة الصيد لعشرة أيام إضافية بعد موافقة اللجنة الدولية (إيكات) وهو ما سمح للسفن الجزائرية بصيد كل حصتها قبل انتهاء الآجال المحددة.

"و قد شرعت السفن في رحلة العودة إلى أرض الوطن في ظروف عادية خاصة أن حملة صيد التونة الحمراء لهذه السنة نظمت في ظرف صحي خاص (كوفيد-19) مما تطلب التنسيق مع وزارة الصحة و كذا الولاة المعنيين لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة قبل مغادرة السفن و عند عودتها"، يبرز ذات المصدر.

وأضاف في ذات السياق، أن وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية نسقت نشاطها مع وزارة الخارجية من أجل ضمان السير الحسن للحملة وإنجاحها بالتنسيق مع البلدان المعنية.

وأبرز أنه في إطار"البرنامج الجديد للقطاع (2020-2024) ستحظى هذه الشعبة بتقييم دقيق من أجل إدراج إجراءات في الحملة القادمة تسمح بتحسين و ضبط عمليات الصيد بالإضافة إلى استغلال الخبرة المكتسبة في هذا المجال لتطوير الصيد في أعالي البحار.