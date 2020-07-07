قررت محكمة تيزي وزو ،اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة زكرياء بلقاسمي عنصر من الحراك الشعبي إلى يوم الثلاثاء المقبل، حسب ما أكده لـ"الخبر" الاستاذ قاسي راحم من هيئة دفاع المتهم.

حسب المصدر نفسه تأجيل النظر في القضية هذا جاء بطلب من هيئة الدفاع، يذكر أن المتهم متابع بتهمة المساس بهيئة نظامية، المساس بالوحدة الوطنية، عرض صور من شأنها خلق حالة لا أمن .

كما نشير ايضا ان المتهم تم توقيفه من قبل أفراد الدرك الوطني شهر نوفمبر من السنة الماضية 2019 و تم تقديمه منذ أسابيع امام قاضي التحقيق لدى محكمة تيزي وزو الذي قرر وضعه تحت الرقابة القضائية.