لمح عضو لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور بقاط بركاني، إلى إمكانية إلغاء شعيرة الذبح هذه السنة بسبب مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وصرح بركاني لإذاعة سطيف الجهوية أن اللجنة العلمية أعلمت لجنة الفتوى بخطورة مظاهر ذبح الأضاحي بطريقة عشوائية على انتشار الفيروس.

وأضاف نفس المتحدث أن القيام بشعيرة ذبح الأضاحي كما في السنوات الأخيرة في مدننا يعني مغامرة كبيرة قد تؤدي لزيادة انتشار الوباء.

وتابع بركاني أن القرار الأخير فيما يخص اتخاذ أي إجراء فيما يخص شعيرة الذبح يعود للجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية.

من جهة أخرى استغرب رئيس عمادة الأطباء نداءات البعض حول عودة منافسة البطولة الوطنية لكرة القدم، معتبرا الأمر بغير المعقول حاليا ولا يخدم الصحة العامة.