أفادت الشركة الوطنية المحروقات سوناطراك اليوم الثلاثاء أن حجم تبرعات المجمع العمومي في إطار الجهود الوطنية لمواجهة وباء كورونا بلغت ما يقرب مليار دينار جزائري.

وجاء في بيان المؤسسة " إيمانا ووفاء بكونها مؤسسة مواطنة، دعمت سوناطراك، ومنذ بداية تفشي وباء كوفيد- 19، الجهود الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، عن طريق مضاعفة مختلف التبرعات بالمعدات الطبية، المواد الغذائية وكذلك التبرع براتب يوم واحد لعمال المجمع".

وأفاد المجمع العمومي أن تبرعاته قد "بلغت إلى يومنا هذا ما يقارب مليار دينار جزائري".

وأضاف ذات المصدر أنه تم توجيه المواد والمعدات الطبية للصيدلة المركزية للمستشفيات وذلك وفقا للتعليمة الصادرة أفريل الماضي عن الوزير الأول.