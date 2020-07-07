سجلت الجزائر، اليوم الثلاثاء، أكبر عدد من الإصابات اليومية بفيروس كوفيد-19 منذ بداية انتشاره في البلاد أواخر شهر فيفري الماضي.

وحسب الإحصائية اليومية التي كشف عنها الناطق الرسمي للجنة رصد متابعة الفيروس، الدكتور جمال فورار، فقد تم تسجيل 475 إصابة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 463 في اليوم السابق، و441 أول أمس.

وبهذا يواصل منحى عدد الحالات اليومية في التصاعد لترتفع الحصيلة الإجمالية للحالات المؤكدة في البلاد إلى 16879 إصابة.

كما أعلن نفس المتحدث عن تسجيل 9 وفيات جديدة، ما رفع العدد الإجمالي إلى 968 وفاة.

وحسب نفس المسؤول فإن 75 % من الوفيات تخص فئة الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 سنة فما فوق.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 12094 حالة، بعد تسجيل 210 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يتواجد 55 مريضا حاليا في العناية المركزة.