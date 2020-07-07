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عدد حالات الإصابة اليومية يواصل الارتفاع

توزيع عدد الإصابات حسب الولايات

أخبار الوطن
7 يوليو 2020 () - إسلام.ب
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بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 16879 حالة، منها 475 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء.

وسجلت ولاية بسكرة أعلى حصيلة بـ45 حالة جديدة، تليها وهران بـ43 حالة.

إجماليا، تبقى البليدة (1798) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (1723) ثم سطيف (1614).

 

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1798 (+20)               

الجزائر: 1723 (+34)             

سطيف: 1614 (+36)              

وهران: 1065 (+43)                 

قسنطينة 670  (+6)

ورقلة: 585 (+36)

تيبازة: 561 (+14)

باتنة: 455 (+10)

عين الدفلى: 435 (+1)

بجاية: 431 (+13)                                  

تلمسان: 398 (+22)

 الجلفة: 390 (+18)

المدية: 336 (+2)

بسكرة: 327 (+45)

عنابة: 312 (+10)

تيارت: 306  (+10)

الأغواط: 306 (+11)  

 الوادي: 306 (+17)

أم البواقي: 294 (+1)

بومرداس: 281 (+14)

تيزي وزو: 280 (+20)  

برج بوعريريج: 273 (+3)

البويرة: 247 (+15) 

خنشلة: 246 (+21)

المسيلة: 235 (+0)                 

                                                                                                                                                معـسكر: 229 (+4)

تبسة: 226 (+18)

أدرار: 210 (+1)                                        

سكيكدة: 204 (+0)

بشار: 186 (+3)

غرداية: 180 (+2)

مستغانم: 156 (+1)

عين تموشنت: 152 (+1)

ميلة: 145 (+1)

سوق أهراس: 145 (+6)

سيدي بلعباس: 139 (+2)

تيسمسيلت: 138 (+5)

قالمة: 137 (+0)

جيجل: 130 (+4)                        

الشلف: 100 (+0)

نعامة: 100 (+1)

البيض: 97 (+0)

غليزان: 96 (+0)

 تمنراست: 76 (+0)                                                 

الطارف: 63 (+0)

سعيدة: 46 (+0)                                                            

تندوف: 28 (+0)                  

إليزي: 22 (+4)

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كورونا

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