أصدرت نيابة الجمهورية بمحكمة عين بسام، أمسية اليوم، حول جريمة قتل المحامية طرافي ياسمين.

وجاء في البيان أن "النيابة الجمهورية أُخطرت بالواقعة مساء 6 جويلية 2020 من طرف الضبطية القضائية للدرك الوطني بعين بسام، بتحويل جثة الضحية وكذلك الشخص المدعو 'ك،ع'، إلى المستشفى المحلي".

وأضاف البيان أن المحامية الشابة "فارقت الحياة بينما أصيب المذكور أعلاه على مستوى الرأس وفي حالة شبه غيبوبة، بعد تعرضهما إلى اعتداء، الضحيتان كانتا وقت تحويلهما على سيارة من نوع فيات فيورينوا، متوقفة على قارعة الطريق الرابط بين عين بسام وبئر اغبالو".

وتابع بيان النيابة العامة "التحريات الأولية مكنت قبل منتصف الليل من نفس اليوم من توقيف ثلاثة أشخاص مشكوك في ضلوعهم في الواقعة، ويتعلق الأمر بكل من 'ص،ص،ح' البالغ من العمر 29 سنة و 'ع،أ'، البالغ من العمر 32 سنة، إضافة إلى 'ع،م،ي' البالغ من العمر 23 سنة".

وتم تحويل الضحية 'ك،ع' إلى مستشفى بالجزائر العاصمة لإجراء فحوصات معمقة في حين أمرت نيابة الجمهورية بتشريح جثة المرحومة، لتحديد أسباب وظروف الوفاة.

وختم البيان "التحريات متواصلة للكشف عن أسباب والملابسات الواقعة بمتابعة من نيابة الجمهورية".