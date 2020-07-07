قال لمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تادروس ادهانوم، اليوم الثلاثاء، أن وباء كورونا يتسارع عالميا ولم تصل بعد إلى ذروته.

وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف أن عدد الوفيات يرتفع في بعض البلدان بينما تحقق بلدان أخرى تقدما وانخفضت فيها معدلات الوفيات ما قد يجعل البعض يشير أحيانا إلى أن عدد الوفيات انخفض عالميا.

من جانب آخر، أشار ادهانوم إلى أن بعثة من خبراء المنظمة سوف تقوم بزيارة الصين والعمل مع نظرائهم هناك من أجل تحديد المصدر الحيواني لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من البعثة هو النهوض بالفهم فيما يتعلق والمصادر الحيوانية وراء الفيروس وكيف انتقل إلى الإنسان.

وجدد التأكيد على أن الوحدة الوطنية والتضامن العالمي مهمان أكثر من أي وقت مضى للتصدي لفيروس كورونا.

بدورها, أوضحت خبيرة المنظمة بقسم الوقاية بينيدتا ألجرانزي بشأن انتقال الفيروس عن طريق الهواء أن هناك احتمالا لذلك خاصة في الأماكن العامة حيث يتزاحم الأشخاص وفي الأماكن ذات التهوية الرديئة.

وأشارت إلى أن المنظمة تعمل للوقوف على المزيد من الأدلة في هذا الخصوص ونصحت بتفادي الأماكن المغلقة المكتظة سيئة التهوية وحثت على ارتداء الكمامات في الأماكن التي يصعب فيها التباعد الاجتماعي.