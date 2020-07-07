قدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تعازيه في وفاة المحامية ياسمين طرافي التي راحت ضحية اغتيال جبان بالبويرة.



وكتب رئيس الجمهورية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أمام الإغتيال الجبان الذي راحت ضحيته اليوم، المحامية طرافي ياسمين بالبويرة وهي في مقتبل العمر، لا يسعنا إلا أن ننحني أمام روحها الطاهرۃ، متضرعين للمولى أن يلهم ذويها الصبر والسلوان، تعازي الخالصة العائلتها وأسرة المحامين قاطبة، إنا لله وإنا إليه راجعون”.