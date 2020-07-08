لاقى قرار الحجر الجزئي (بين الواحدة زوالا والخامسة صباحا) لمدة أسبوعين عبر مستوى 18 بلدية بولاية سطيف بداية من اليوم الأربعاء استحسانا كبيرا وسط السكان.

وقال مواطنون في تسجيل لإذاعة الجزائر من سطيف، بأن الأمر لم يعد مسألة حرمان من حرية الحركة وتفادي الحرارة الكبيرة أو الملل وحتى كسب الرزق بل مسألة الحفاظ على الصحة العمومية وأيضا مسألة حياة أو موت.

ويوافق هؤلاء المواطنون على هذا الإجراء حتى أن البعض منهم يعتبر أن الحجر الشامل سيكون "أفضل" بالنظر إلى العدد المخيف للحالات المسجلة يوميا بهذه الولاية.

وفي هذا الصدد أكد الأستاذ هشام بالعقون، مختص في علم الفيروسات والبيولوجيا، على نجاعة هذا الإجراء في حال التزام المواطنين بكافة تدابير الوقاية، وسنلمس نتائج جد إيجابية تعود على صحة المواطن وعلى القائمين على القطاع الصحي بشكل عام.

وبالنسبة للدكتور زين الدين جربوعة مختص في الطب الوقائي فإن "التحدي لا يكمن فقط في وقف انتشار الفيروس وكسر سلسلة العدوى بقدر ما يتمثل في تقليص الضغط على المستشفيات التي أصبحت اليوم مملوءة" .

وأضاف ذات الممارس بأن إجراء الحجر الجزئي لا يمكن أن يكون "فعالاّ" إلا إذا نجحنا في "تعزيز متابعة التحقيقات الوبائية وإجراء المزيد من التحاليل والفحوصات وكذا عزل الأشخاص المصابين الذين يبقون المصدر الأول لنقل وانتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وتترجم ردة الفعل الإيجابية لمواطني ولاية سطيف على قرار الحجر الجزئي على جزء من إقليم الولاية مدى الوعي الذي تتحلى به الغالبية العظمى من السكان .

ويبقى هذا الإدراك مبعث للأمل في ولاية تضررت بشدة من هذا الفيروس غير المرئي في وقت لا يزال آخرون يرفضون الامتثال لقواعد الوقاية بهذا الخطر الذي لا يزال يزرع الحزن وسط عديد العائلات.