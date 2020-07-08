أرجع رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور إلياس مرابط، سبب تفشي وباء كورونا وتوسع رقعته في الآونة الأخيرة إلى تراخي أغلبية المواطنين واستخفافهم بتدابير الوقاية مشيرا إلى أن ذلك يدفع لجنة متابعة ورصد الفيروس لإعادة ترتيب أولوياتها في مواجهة الوباء.

وقال مرابط في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن ما "نراه في الشارع محبط بسبب استخفاف الكثير من المواطنين بخطورة الفيروس وعدم احترام تدابير الوقاية كاحترام مسافة التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الواقية.

واعتبر في السياق، أن التوعية والتحسيس ضروريان لرفع مستوى الوعي بخطورة فيروس كورونا على صحة المواطنين إلى جانب تطبيق قوانين الجمهورية التي تجبر المواطنين على الالتزام بتدابير الوقاية سواء في الفضاءات المغلقة أو المفتوحة.

وأضاف الدكتور مرابط، أن مخطط مواجهة كورونا يرتكز على محورين الأول تحسيسي وتوعوي يجب أن يستمر ومحور ثاني يخص الردع سواء تعلق الأمر بفرض غرامات أو إغلاق المحلات التجارية المخالفة.

على صعيد متصل، أوضح مرابط، أن تفشي الوباء وتوسع رقعته سيدفعنا إلى إعادة ترتيب الأولويات فيما يتعلق بمخطط مواجهة انتشار فيروس كورونا معتبرا أن الحجر الكلي على الأحياء الموبؤة وليس الحجر الجزئي يظل الحل الأمثل لاحتواء انتشار الفيروس.

وكشف مرابط عن أن عدد الإصابات لا يعكس الواقع في الجزائر من حيث انتشار الوباء في بلادنا فكلما زاد عدد حالات التشخيص سيزيد تسجيل مزيد من حالات الإصابة المؤكدة.