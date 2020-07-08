أصدرت محكمة بجاية صبيحة اليوم الأربعاء، أحكاما بالبراءة للحراكيين الثلاثة مرزوق تواتي، ينيس عجلية، عمار بري، المحبوسين منذ يوم 23 جوان الماضي مع الزامهم بدفع غرامة قدرها 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهم بعد ادانتهم بتهمة اهانة هيئة نظامية و بالتالي تبرئتهم منن التهم المتبقية التي تمثلت في التحريض على العنف و تعريض حياة الناس للخطر و تهديد الوحدة الوطنية و نشر منشورات محرضة .

و فور الاعلان عن الحكم تنقل العشرات الحراكيين الى سجن وادي غير لاستقبالهم .