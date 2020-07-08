تستمر لليوم الثالث على التوالي رجل الأعمال، محي الدين طحوت وأفراد من عائلته ومسؤولين سابقين بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، وفي ما يلي أهم المجريات:

*ممثل الخزينة العمومية، زكريا دهلوك

دهلوك : رجل الأعمال محي الدين طحكوت الحق بالخزينة ضرر 300 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 30 ألف مليار سنتيم فيما يخص تركيب السيارات و النقل الحضري و الجامعي.

القاضي: ماذا تقول بخصوص الأرض المبني عليها فندق التي تحصل عليها طحكوت محي الدين ؟

*بن عبد الله حمو (مدير الصناعة والمناجم للعاصمة): الأرض ليست تابعة لمنطقة توسع سياحية بل هي منطقة تابعة لأملاك الدولة.

القاضي: هل انطلق المشروع

حمو: المشروع لم ينطلق بعد.

القاضي : هل هي منطقة توسع سياحي

حمو : لا ليست ذلك

القاضي: هل فيها فندق طحكوت

حمو : نعم فيها فندق

القاضي : هل عندك بطاقة تقنية

حمو : البطاقة تقدم من طرف المستثمر و تقدم يوم الاجتماع من طرف الوالي.

*بوعلاق صالح مسؤول لمصالح أملاك الدولة

القاضي: كم عدد الاتوات قطعة الأرض بباب الزوار؟ وبلغت قيمتها 14 مليار سنتيم لماذا؟ و كم مساحتها هل صحيح

4951 متر مربع وأين تقع ؟

بوعلاق : تقع في منطقة النشاط بباب الزوار ومحادية لوادي السمار و ليست في مركز أعمال.

القاضي: الاتوات كانت رخيصة، كم قدرتها؟ ولماذا تخفيض 70 بالمئة؟ ولماذا سعرها 14 مليار فقط؟

بوعلاق : لأن الأرض غير صالحة

القاضي : هل عاينت قطعة الأرض ؟ وماذا كان سيقام فيها كمشروع ؟

بوعلاق : نعم عاينتها وكان سيقام فيها مشروع مرآب للحافلات

طحكوت محي الدين يتدخل و يجيب" : في بداية الأمر منتحت لي قطعة أرض جيدة وتم استبدالها في ما بعد، كان فيها عدة مشاكل

انا دفعت 2 ملايير و 200 مليون كل عام.

القاضي: كم منحت لك سنة استفادة؟

طحكوت : 33 سنة و لم يمنحوا لي رخصة البناء

القاضي: ماذا تقول بخصوص الأرض المبني عليها فندق التي تحصل عليها طحكوت محي الدين ؟

بن عبد الله حمو (مدير الصناعة والمناجم للعاصمة): الأرض ليست تابعة لمنطقة توسع سياحية بل هي منطقة تابعة لأملاك الدولة.

القاضي: هل انطلق المشروع

حمو: المشروع لم ينطلق بعد.

القاضي : هل هي منطقة توسع سياحي

حمو : لا ليست ذلك

القاضي: هل فيها فندق طحكوت

حمو : نعم فيها فندق

القاضي : هل عندك بطاقة تقنية

حمو : البطاقة تقدم من طرف المستثمر و تقدم يوم الاجتماع من طرف الوالي.

*بوعلاق صالح مسؤول لمصالح أملاك الدولة

القاضي: كم عدد الاتوات قطعة الأرض بباب الزوار؟ وبلغت قيمتها 14 مليار سنتيم لماذا؟ و كم مساحتها هل صحيح

4951 متر مربع وأين تقع ؟

بوعلاق : تقع في منطقة النشاط بباب الزوار ومحادية لوادي السمار و ليست في مركز أعمال.

القاضي: الاتوات كانت رخيصة، كم قدرتها؟ ولماذا تخفيض 70 بالمئة؟ ولماذا سعرها 14 مليار فقط؟

بوعلاق : لأن الأرض غير صالحة

القاضي : هل عاينت قطعة الأرض ؟ وماذا كان سيقام فيها كمشروع ؟

بوعلاق : نعم عاينتها وكان سيقام فيها مشروع مرآب للحافلات

طحكوت محي الدين يتدخل و يجيب" : في بداية الأمر منتحت لي قطعة أرض جيدة وتم استبدالها في ما بعد، كان فيها عدة مشاكل

انا دفعت 2 ملايير و 200 مليون كل عام.

القاضي: كم منحت لك سنة استفادة؟

طحكوت : 33 سنة و لم يمنحوا لي رخصة البناء

معوش محمد مدير املاك الدولة بتسمسيلت

القاضي : بخصوص عقود الامتياز التي تحصل عليها طحكوت

معوش : بخصوص عقود الامتياز التي تحصل عليها طحكوت محي الدين كانت في اطار منح عقود الامتياز سنة 2015 الوالي يتخذ القرار ان كان مستثمر عنده حق في عقد الاستثمار ام لا ثم المستثمر يدفع كل الاتوات العقارات التي تحصل عليها المستثمر و ليست فيها اي اشكال و طحكوت المستثمر استفاد من 3 عقود امتياز في اطار القانون و الامتيازات نص عليها قانون المالية سنة 2015

*مدير املاك الدولة بتيزي وزو : استنادا للمقررات و القانون تمنح قانونا حق منح العقود الامتياز للولاية شروط الاستثمار محددة بالقانون منها السعر الادنى المعروض

يتدخل طحكوت : انا لا اعرف مدير املاك الدولة ولم التق به أبدا و لم اودع لديه اي ملف.

مدير املاك الدولة بتيارت بخصوص الاتوات: كان طحكوت يدفع فيها بالدينار الرمزي لان الأرض تابعة لأملاك الدولة.