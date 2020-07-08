كشف سليمان صادوق رئيس دائرة مازونة في غليزان، في تصريح لـ "لخبر"، أن منذ انتشار وباء كوفيد 19، تم تسجيل أزيد من 200 شخص أصيبوا بهذا الفيروس وتلقوا بروتوكول العلاج بالمستشفى قادمين من بلديات دائرتي سيدي أمحمد بن علي ومازونة على غرار مديونة وسيدي أمحمد بن علي ومازونة التي سجلت 69 حالة والقطار التي سجلت أعلى نسبة بـ 73 حالة، كما سجلت المؤسسة الاستشفائية 13 حالة وفاة غالبيتهم عندهم أمراض مزمنة، وأن التحاليل قد أثبتت تعرضهم للكورونا.

وفي سياق متصل، قال خزروني مدير المستشفى في اتصال مع "الخبر" أن الحالات المتواجدة بالمستشفى غير مستقرة وتتراوح ما بين 30 إلى 40 حالة، إذ أن عدد الداخلين هو نفسه عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء، وأن 6 أشخاص مصابون بفيروس كوفيد 19 لا زالوا في الإنعاش لخطورة وضعهم الصحي، مع تسجيل 5 وفيات خلال هذا الأسبوع. ودعا خزروني ، مواطني الجهة إلى الالتزام بالحجر الصحي و التباعد مع وضع الكمامات للحد من تفشي هذا الوباء الفتاك.

للعلم أن رئيسي دائرتي مازونة وسيدي أمحمد بن علي قررا غلق الأسواق اليومية التي كانت تعج بالحركة ولم يلتزم أصحابها بالتوصيات المعمول بها.