أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، أوقفت يوم 07 جويلية 2020، قرب عين الصفراء بولاية النعامة بالناحية العسكرية الثانية، ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزت كمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بثمانية (08) قناطير و(91.4) كيلوغرام، بالإضافة إلى شاحنة (01) ومركبة (01) سياحية.

كما تمكن عناصر الدرك الوطني، بالتنسيق مع مصالح الجمارك أيضا، من توقيف تاجري (02) مخدرات على متن مركبة سياحية محملة بـ (85.05) كيلوغرام من الكيف المعالج، لترتفع بذلك حصيلة كميات الكيف المعالج التي تم ضبطها في يوم واحد إلى (09) قناطيرو(576.4) كيلوغرام.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، (81) شخصا وحجزت (16) مولدا كهربائيا ومطرقتي (02) ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فيما أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (41) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران ومستغانم وعين تموشنت بالناحية العسكرية الثانية.يضيف البيان.