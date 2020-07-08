أشرف، اليوم الأربعاء، مدير الخدمات الجامعية بولاية تبسة وبالتنسيق مع إدارة جامعة الشيخ العربي التبسي على فتح ورشات إنتاج الكمامات ومعقم اليدين بـ 7 إقامات جامعية تحسبا لاستئناف الدراسة في 23 أوت المقبل.

وبشأن هذه العملية قال صالح سعدي المدير الولائي للخدمات الجامعية في تبسة، إن مخطط الوقاية المنتظر تجسيده حظي بالموافقة ومصادقة المديرية العامة ومنه فتح 7 إقامات جامعية كورشات للخياطة من أجل تحقيق هدف إنتاج 40 ألف كمامة مطابقة للمواصفات وكذلك بعض الكميات من صابون التطهير والتنظيف وستوجه كل الكميات المنتجة للطلبة والطالبات المقيمين وغير المقيمين.

وقد انطلقت العملية في الإقامة القديمة والشهيد بوقفة عبد الحميد وتومي والوئام بصفة فعلية في انتظار دعم بقية الورشات.

ويضيف مدير الخدمات أن كل الإجراءات الوقائية ستوفر للطلبة قبل مواصلة الدروس والامتحانات، فيما أكدت سعاد شعبان مديرة الإقامة للبنات الشهيد بوقفة عبد الحميد أن الورشة شرعت في إنتاج الألبسة الواقية الموجهة لكل تخصصات العمال والموظفين وقد نقترح على بعض الطالبات المساهمة والتطوع في أوقات الفراغ للمساهمة في إنتاج لوازم الوقاية للحد من انتشار كوفيد 19 .

من جهته، مدير جامعة الشيخ العربي التبسي البرفسور عمار بودلاعة اثنى على تقديم المساعدة من طرف أهل البر والإحسان والعمال والموظفين الذين من بينهم تبرعوا بماكنات منزلية للورشات وحتى بالعمل اليومي في إنتاج الكمامات التي ستوجه للطلبة والأساتذة والعمال وكل الأسلاك وبعدد كاف يجعل من هذه الورشات المفتوحة في الإقامات عملية مهمة للاقتداء بها على المستوى الوطني والتي حققت فيها جامعة الشيخ العربي التبسي الاستقلالية في توفير مواد التنظيف والكمامات تحسبا لعودة الدروس ضمن تطبيق صارم لمخطط الوقاية من فيروس كورونا، ضمن مخطط وقاية عام معتمد من طرف المديرية العامة للخدمات الجامعية