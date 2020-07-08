كشفت مديرية التربية لولاية بسكرة والعديد من مديريات التربية، اليوم الأربعاء، عن الشروع في عملية استقبال ملفات خريجي المدارس العليا دفعة 2020، قصد توظيفهم في المؤسسات التربوية في مختلف الأطوار التعليمية .

وأوضح بيان المديرية، أنه يشترط على خريجي المدارس المعنيين التقدم إلى مديريات التربية مصحوبين بملفات تتضمن: طلب خطي، شهادة التخرج المؤهل العلمي، شهادة كشف النقاط لجميع الفصول، شهادة ميلاد وشهادة الحالة العائلية بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية صورة شمسية أظرفة بريدية معنونة، الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية.

كما يتضمن الملف أيضا صحيفة السوابق العدلية ،شهادة الجنسية، وبطاقة الإقامة نسخة من بطاقة الشفاء صك بريدي مشطوب رقم الضمان الاجتماعي.