تم تخصيص عديد الفنادق التابعة للقطاعين العام والخاص الموزعة عبر بلديات ولاية سطيف، للتكفل بالمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مما سيساهم في ضمان توفير ظروف تكفل أفضل بهم، حسبما علم اليوم الأربعاء من مصالح الولاية.

وأوضح ذات المصدر بأن العملية تندرج "في إطار الإجراءات المتخذة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وضمان تكفل أفضل بالمصابين بالجائحة من حيث الإيواء والإطعام وغيرها".

كما ستساهم في تخفيف الضغط على المستشفيات عبر بلديات الولاية لا سيما تلك التي تعرف تزايدا كبيرا في عدد الإصابات المسجلة بهذا الفيروس التاجي الجديد، لاسيما ما تعلق بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة بعاصمة الولاية ومستشفيات بلديات عين أزال وعين ولمان والعلمة، وفق ما ذكرته مصالح الولاية.

وتم خلال اليومين الأخيرين نقل جميع المرضى المتكفل بهم على مستوى المعهد المتخصص في التكوين المهني بحي تبينت بمدينة سطيف وهو الهيكل الذي تم تخصيصه من أجل التكفل بالمرضى المصابين بالفيروس بالمنطقة إلى فندق الهضاب، حسب ذات المصدر .

وستتواصل العملية من أجل استقبال المرضى على مستوى عديد الفنادق على غرار فندقي "الريف" و"المنارة " بمدينة العلمة وكذا نزل "الدرة" ببلدية عين أزال "في حال تسجيل اكتظاظ وعجز على مستوى الهياكل الصحية, كما تمت الإشارة إليه.