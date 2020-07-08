بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 17348 حالة، منها 469 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء.

وسجلت ولاية الوادي أعلى حصيلة بـ52 حالة جديدة، تليها وهران بـ50 حالة.

إجماليا، تبقى البليدة (1826) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (1757) ثم سطيف (1656).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1826 (+28)

الجزائر: 1757 (+34)

سطيف: 1656 (+42)

وهران: 1115 (+50)

قسنطينة 680 (+10)

ورقلة: 595 (+10)

تيبازة: 580 (+19)

باتنة: 472 (+17)

بجاية: 453 (+22)

عين الدفلى: 435 (+0)

تلمسان: 398 (+0)

الجلفة: 398 (+8)

الوادي: 358 (+52)

بسكرة: 343 (+16)

المدية: 340 (+4)

الأغواط: 328 (+22)

عنابة: 316 (+4)

تيارت: 313 (+7)

أم البواقي: 302 (+8)

بومرداس: 295 (+14)

تيزي وزو: 281 (+1)

برج بوعريريج: 273 (+0)

البويرة: 263 (+16)

خنشلة: 249 (+3)

المسيلة: 235 (+0)

معسكر: 232 (+3)

تبسة: 226 (+0)

أدرار: 217 (+7)

سكيكدة: 211 (+7)

بشار: 190 (+4)

غرداية: 184 (+4)

مستغانم: 168 (+12)

عين تموشنت: 153 (+1)

ميلة: 147 (+2)

سيدي بلعباس: 147 (+8)

سوق أهراس: 147 (+2)

قالمة: 139 (+2)

تيسمسيلت: 138 (+0)

جيجل: 135 (+5)

البيض: 101 (+4)

غليزان: 101 (+5)

نعامة: 101 (+1)

الشلف: 100 (+0)

تمنراست: 83 (+7)

الطارف: 65 (+2)

سعيدة: 46 (+0)

تندوف: 28 (+0)

إليزي: 28 (+6)