كشف عضو لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، البروفيسور عبد الكريم سكحال اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن إصابة حوالي 1700 من ممارسي الصحة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ ظهور الجائحة شهر فيفري الماضي في البلد.

وقال البروفيسور في علم الأوبئة خلال لقاء علمي حول كوفيد-19 نظمته الشركة الجزائرية "فايتال كير" إننا نحصي إلى حد الساعة حوالي 1700 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف ممارسي الصحة (كل الفئات) عبر كل ربوع الوطن"، مضيفا "لقد دخلنا منذ بداية الجائحة في حرب دون سلاح ولا ذخيرة وهي حرب جد معقدة".

وأشار سكحال إلى أن "الجائحة ازدادت قوة وسرعة" في الجزائر وخارجها، مستدلا بالمعطيات المتعلقة بتطور الحالة، وتابع ذات المختص بالقول "نسيطر حاليا على الوضع ونتابع التطورات".