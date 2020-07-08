قام الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، مرفوقا بوزير المالية ومحافظ بنك الجزائر بالنيابة، بزيارة تفقد لدار النقد لبنك الجزائر اطلع خلالها على مختلف أقسام صناعة النقود وعلى ظروف عمل المستخدمين، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وخلال زيارته لمختلف أقسام صناعة الأوراق المصرفية والقطع النقدية، وكذا الوثائق المؤمنة، تحادث الوزير الأول مطولا مع المستخدمين واطلع على ظروف عملهم، حسب البيان.

وبهذا الشأن، ألح على ضرورة عصرنة أداة الإنتاج، قبل أن يؤكد على "أهمية طبع الأوراق المصرفية وسك العملة، وفق المعايير الدولية، على أن يتم أيضا إدماج رموز تاريخنا الوطني".

وفي نهاية زيارته، أكد الوزير الأول، خلال جلسة عمل عقدها مع إطارات بنك الجزائر، بحضور وزير المالية، على تخصيص وعاء أرضي لبناء مركب صناعي وتكنولوجي جديد من شأنه أن يحتضن مطبعة عالية التكنولوجيا ومقر الصندوق العام لبنك الجزائر ومركز وطني لفرز الأوراق المصرفية ومسبك ومركز للتكوين في مهن صناعة النقود الورقية.