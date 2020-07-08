أنهت إدارة شباب أهلي البرج، اليوم، الجدل القائم بخصوص المدافع المحوري هارون بن منّي، صاحب الـ 20 ربيعا، بعدما أعلن فريق شباب بلوزداد، يوم 4 جويلية الماضي، عن تعاقدها مع اللاعب رسميا، بداعي أن بن منّي، الذي تدرّج في الفئات الشبانية للأهلي، وهو يلعب هذا المسوم لفئة أقل من 21 سنة للفريق، لا يحوز على عقد احتراف مع فريقه شباب أهلي البرج.

ولم تمر سوى خمسة أيام عن تعاقد شباب بلوزداد مع هارون بن منّي ثم إيداع عقده على مستوى رابطة كرة القدم المحترفة، حتى "انتفضت" إدارة الأهلي، وأعلنت بأن هارون بن منّي يحوز فعلا على عقد احتراف مع الفريق، تم إيداعه على مستوى رابطة كرة القدم المحترفة في أفريل 2019، وينص أحد بنوده على أن اللاعب بن منّي متعاقد مع الأهلي لمدة خمس سنوات كاملة (من ديسمبر 2018 إلى ديسمبر 2023)، حين كان في فئة أقل من 19 سنة للأهلي، غير أن الرابطة تأخرت في تسجيله ومنح نسخة العقد إلى الفريق البرايجي بحجة عدم حصولها على نسخة من إجازة اللاعب من رابطة الهواة التي تشرف على بطولة أقل من 19 سنة.

وحسب مصدر عليم، فإن إدارة أهلي البرج تنقلت اليوم إلى مقر رابطة كرة القدم المحترفة، وقدّمت الإثبات حيال إيداع عقد هارون بن منّي على مستوى الرابطة، على غرار عقود عشرة لاعبين شبّان آخرين، ما جعل الرابطة، بعد التأكد من صحة المعلومات، وعثورها على العقد فعلا بإشعار بالاستلام بتاريخ أفريل 2019، تسجل عقد هارون بن منّي مع شباب أهلي البرج إلى جانب عقود العشرة لاعبين آخرين، في حين أن شباب بلوزداد الذي أودع عقد اللاعب يوم 4 جويلية 2020، على مستوى الرابطة، لم يكن بحاجة إلى نسخة من إجازة اللاعب، كون بن منّي ارتقى إلى فئة أقل من 21 سنة، وهي فئة تشرف عليها رابطة كرة القدم المحترفة، غير أن الرابطة اقتنعت بأن إدارة الأهلي أودعت ملف بن مني على مستواها 15 شهرا قبل إيداع بلوزداد لعقد اللاعب، ما جعل الرابطة تسجل اللاعب هارون بن منّي باسم شباب أهلي البرج، اليوم، رسميا وتمنح نسخة من العقد لإدارة الفريق البرايجي وليس شباب بلوزداد.

وبعدما كسب فريق أهلي البرج "معركة" هارون بنّي و"استعادته" رسميا من شباب بلوزداد الذي أعلن رسميا تعاقده معه، فإن الفريق البلوزدادي مطالب اليوم بالتفاوض مع إدارة الأهلي بغرض ضمّه بشكل قانوني ورسمي، خاصة وأن أهلي البرج، حسب مصدر عليم، مفتوح على كل المقترحات التي يكن أن تصل من إدارة بلوزداد، سواء بإعارة اللاعب أو شراء عقده، خاصة وأن المدافع الحرّ هارون بن منّي، الذي ألح مدرب شباب بلوزداد فرانك دوما على التعاقد معه بحُكم معرفته لقدراته منذ أن كان دوما مدربا للأهلي، يملك قدرات كبيرة وقد رشحه عديد من التقنيين في مدينة برج بوعريريج ليكون، مستقبلا، المدافع الحر للمنتخب الوطني الأول دون منازع.

وفي حال تعنت إدارة شباب بلوزداد، والإصرار على تسجيل عقد اللاعب باسما فريقها، فإن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على اللاعب بن مني وعلى الفريق البلوزدادي، كون القانون يمنع أي لاعب من التعاقد مع أكثر من فريق، على أن تكون عقوبة المخالفين الإقصاء لسنتين كاملتين، بينما سيجد فريق بلوزداد نفسه تحت طائلة الحرمان من الإستقدامات خلال فترتين متتاليتين، كونه تعاقد مع لاعب هو ملك لفريق آخر ومتعاقد معه، بموجب المادة 17 في البند الرابع لقانون اللاعب وتحويله لـ"الفيفا"، خاصة وأن قوانين "لفيفا" تمنح الأولوية للأندية المكوّنة لإبرام عقود احترام مع اللاعبين الذين تدرّجوا في فئاتها قبل أي فريق آخر.