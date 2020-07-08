أكدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن اتخاذها قرارات هامة فيما يخص استئناف منافسة كرة القدم يوم 15 جويلية القادم.

وترأس رئيس "الفاف" خير الدين زطشي اجتماعا بحضور الأمين العام للإتحادية محمد ساعد، عضو المكتب الفيدرالي ورئيس لجنة التنسيق مع الرابطات عمار بهلول، عضو المكتب الفيدرالي ورئيس اللجنة المالية عبد الله قداح، رئيس الرابطة الوطنية للهواة لكرة القدم علي مالك ورئيس الرابطة الجهوية لكرة القدم ويوسف بن مجبر.

وحسب بيان "الفاف" فقد تقرر عقد اجتماع للمكتب الفيدرالي يوم الأربعاء 15 جويلية 2020، بحضور رؤساء الرابطات، وذلك بناءا على القرارات التي ستتخذها السلطات العمومية بشأن الوضع الصحي المتعلق بفيروس "كوفيد-19" بعد انتهاء فترة الحجر الصحي يوم 13 جويلية.

وأضاف بيان الاتحادية أنه خلال الاجتماع المرتقب بعد أسبوع، سيتم اتخاذ قرارات هامة بشأن استئناف المنافسة.