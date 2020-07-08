حل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، بعد ظهر اليوم الأربعاء بولاية بسكرة، في زيارة تفقدية قادما من ولاية الوادي.

ورافق الوزير وفد متكون من إطارات الإدارة المركزية وأعضاء من اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، حيث استهل زيارته إلى ولاية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الشهيد علاق الصغير بزريبة الوادي.

وقف الوزير على ظروف ومستوى التكفل بمرضى كورونا بذات المؤسسة كما استمع لانشغالات الأطقم الطبية.

المحطة الثانية في زيارة الوزير قادته إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لبلدية سيدي عقبة.

وتشهد ولاية بسكرة ارتفاعا محسوسا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا.