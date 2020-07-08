يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، غدا الخميس جلسة عمل تخصص لدراسة تطور الوضعية الصحية في البلاد "في ضوء تزايد الإصابات بجائحة كوفيد-19"، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "يترأس غدا الخميس 09 جويلية 2020، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جلسة عمل تخصص لدراسة تطور الوضعية الصحية في البلاد في ضوء تزايد الإصابات بجائحة كوفيد-19، الناجمة في بعض الولايات، عن عدم التقيد بالإجراءات الوقائية، والممارسات البيروقراطية في التعامل مع هذه الجائحة، مما يستلزم اتخاذ إجراءات ميدانية عملية عاجلة لمواجهة هذه الوضعية".

و أوضح المصدر ذاته أنه سيشارك في هذا اللقاء إلى جانب الوزير الأول، وقادة الأسلاك الأمنية، وأعضاء اللجنة العلمية للرصد والمتابعة، ولاة الجمهورية في كل من الجزائر، ووهران، وبسكرة، وسطيف وورقلة.