سجل الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الأربعاء، هدفه العاشر في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، مساهما في فوز فريقه مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل الذي يلعب له الجزائري الآخر نبيل بن طالب.

وانتهى اللقاء، الذي يدخل في إطار الجولة 34 من الدوري، بفوز عريض لزملاء محرز بنتيجة 5-0 سجل منها الدولي الجزائري الهدف الثاني في الدقيقة 21 قبل أن يغادر أرضية الميدان في الدقيقة 76.

كما عرف اللقاء مشاركة الدولي الجزائري الآخر نبيل بن طالب أساسيا من جانب نيوكاسل الذي لم يستطع مجاراة النسق الكبير المفروض من طرف أشبال التقني الإسباني بيب غوارديولا.

ويبقى "السيتزن" في المركز الثاني خلف المتوج ليفربول، فيما يتواجد نيوكاسل في المركز 12.