التمس ممثل النيابة بمحكمة وهران عشية اليوم 10سنوات سجن ضد صاحبة الترقية العقارية حدوش و زوجها الهارب من العدالة بتهم النصب على الجمهور و تبييض أموال، و احكام بسنة حبس ضد 8 اشخاص بتهمة المشاركة في الاحتيال حيث قرر القاضي بعد السماع لأقوال أكثر من 600 ضحية و أكثر من 100 محام، المداولة في القضية في 21 جويلية القادمة.



حاولت صاحبة الترقية العقارية الدفاع عن نفسها بالقول أن ممتلكات الشركة كافية لتسديد ديون أكثر من 600 مكتتب للحصول على سكن عقاري في عدة مواقع تمتلكها الشركة.

و لقد اكتظت قاعة الجلسات عن آخرها بالضحايا و المحامين الذين تداولوا على المرافعات لصالح موكليهم وعرفت الجلسة تأسيس صندوق الضمان كطرف مدني في القضية.



للتذكير اضطر القاضي لتأجيل القضية لسبع مرات متتالية بالنظر للعدد المرتفع من الضحايا و كذا عدم توفر أجهزة المحاكمة عن بعد لإجراء المحاكمة بحيث يمتلك مجلس قضاء وهران جهاز واحد يتم تدويره بين مختلف المحاكم.