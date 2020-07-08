توفي مساء اليوم شاب عمره 25 سنة غرقا في بركة متعفنة بمنطقة واد المالح التابعة لبلدية المقرن شمال شرق الوادي.



وقد تدخلت فرقة الغطاسين التابعة لمصالح الحماية المدنية فور إبلاغها بحادثة الغرق من طرف أحد المواطنين. وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن عملية البحث انتهت بالعثور على الضحية وانتشاله في عين المكان جثة هامدة. وتعتبر حالة الوفاة غرقا في بركة هي الثانية في ظرف أسبوعين بعد وفاة طفل عمره 8 سنوات غرقا في مستنقع متعفن بضواحي مدينة الوادي. وحسب مصادر محلية، فإن موجة الحرارة دفعت الضحية إلى السباحة في بركة مائية متعفنة ناتجة عن صعود المياه، وبها رمال متحركة ابتلعته داخلها.