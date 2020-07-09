انخفضت أسعار النفط ،اليوم الخميس، إذ طغت المخاوف بشأن تجدد فرض إجراءات العزل العام الهادفة لاحتواء مرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة على مؤشرات لتعاف في الطلب على البنزين .

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو ما يوازي 4ر0 بالمئة إلى 08ر43 دولار للبرميل صباح اليوم، بعد أن ربحت 5ر0 بالمئة أمس الأربعاء.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو ما يوازي 6ر0 بالمئة إلى 65ر40 دولارا للبرميل بعد أن ارتفعت 7ر0 بالمئة أمس الأربعاء.

وارتفعت أسعار النفط أمس إذ أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، بما يزيد كثيرا عما كان يتوقعه المحللون، إذ ارتفع الطلب إلى 8ر8 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ 20 مارس .

لكن ارتفاع حالات كوفيد-19 في عدة ولايات أمريكية عزز احتمال تجدد فرض إجراءات العزل العام التي ستكبح على الأرجح أي انتعاش مستمر في طلب الوقود.

وسيبقي ذلك عقود الخامين القياسيين في نطاقات ضيقة هذا الأسبوع، على الرغم من أنها تقبع فوق 40 دولارا للبرميل.