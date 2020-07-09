توفي، صبيحة اليوم الخميس، عاملان في قطاع الصيد البحري بميناء الصيد بمدينة عنابة، بسبب صعقة كهربائية، فيما أصيب ثالثهما بشرارة نقل على أثر ذلك لتلقي العلاج بالمستشفى الجامعي.

أكدت مصادر عليمة، أن الحادث وقع في حدود الساعة السابعة صباحا، عندما كان العمال الثلاثة يحاولون إصلاح عطب على مستوى قارب الصيد بميناء الصيد البحري بتوصيل كابل من اليابسة إلى القارب بالبحر، وعندها تقطع الكابل ما أدى إلى إصابة عاملين يبلغان من العمر 29 سنة و 50 سنة على التوالي بالصعقة الكهربائية وتوفيا فوق القارب، فيما أصيب العامل الثالث، البالغ من العمر 37 سنة ، بالشرارة و لا يزال يخضع للعلاج، وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة