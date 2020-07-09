أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، فرض حجر منزلي على كل بلديات ولاية ورقلة، يشرع في تطبيقه بداية من يوم السبت يمتد من الساعة الخامسة مساء الى الساعة الخامسة صباحا وهذا طيلة 15 يوما.

وأضاف المصدر ذاته أنه ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره "التوقيف التام" لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت صباح اليوم، تطبيق حجر منزلي جزئي على بلديتين بولاية الطارف، ويتعلق الأمر بالقالة والشط وهذا من الساعة السابعة مساء إلى الخامسة صباحا طيلة 15 يوما بداية من اليوم.