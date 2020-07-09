بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 17708 حالة، منها 460 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الخميس.

وسجلت ولاية سطيف أعلى حصيلة بـ72 حالة جديدة، تليها بسكرة بـ50 حالة ووهران بـ48 حالة.

إجماليا، تبقى البليدة (1845) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (1779) ثم سطيف (1728).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1845 (+19)

الجزائر: 1779 (+22)

سطيف: 1728 (+72)

وهران: 1163 (+48)

قسنطينة 692 (+12)

ورقلة: 612 (+17)

باتنة: 497 (+25)

تيبازة: 488 (+8)

بجاية: 458 (+5)

عين الدفلى: 435 (+0)

الجلفة: 401 (+3)

تلمسان: 398 (+0)

بسكرة: 393 (+50)

الوادي: 371 (+13)

المدية: 341 (+1)

الأغواط: 332 (+4)

عنابة: 322 (+6)

تيارت: 313 (+07)

أم البواقي: 303 (+1)

بومرداس: 301 (+6)

تيزي وزو: 299 (+18)

خنشلة: 287 (+38)

برج بوعريريج: 274 (+1)

البويرة: 268 (+5)

تبسة: 242 (+16)

معـسكر: 236 (+4)

المسيلة: 235 (+0)

أدرار: 219 (+2)

سكيكدة: 211 (+0)

غرداية: 195 (+11)

بشار: 193 (+3)

مستغانم: 173 (+5)

عين تموشنت: 158 (+5)

قالمة: 156 (+17)

سيدي بلعباس: 152 (+5)

سوق أهراس: 149 (+2)

ميلة: 148 (+1)

تيسمسيلت: 138 (+0)

جيجل: 137 (+2)

غليزان: 103 (+2)

نعامة: 103 (+2)

البيض: 102 (+1)

الشلف: 100 (+0)

تمنراست: 83 (+0)

الطارف: 67 (+2)

سعيدة: 46 (+0)

إليزي: 34 (+6)

تندوف: 28 (+0)