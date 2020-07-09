أصدر والي برج بوعريريج، محمد بن مالك، اليوم الخميس قرارا يقضي بغلق جميع أسواق المواشي عبر إقليم الولاية وذلك في إطار التدابير المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، حسب ما علم من مصالح الولاية.

و أوضح ذات المصدر بأنه تم اتخاذ القرار من قبل الوالي في اجتماع مع الهيئة التنفيذية حيث يتعلق هذا القرار بغلق جميع أسواق الماشية بداية من اليوم الخميس وإلى إشعار آخر و ذلك على مستوى إقليم الولاية.

كما تم في ذات السياق، اتخاذ قرار يمنع بموجبه "البيع الفوضوي للماشية على حواف الطرق وكذا في الأماكن العمومية عبر إقليم الولاية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والذي عادة ما يشهد إقبالا كبيرا من طرف المواطنين قصد اقتناء أضحية العيد".

كما تقرر خلال ذات الاجتماع، حسب نفس المصدر، اتخاذ تدابير أخرى للحد من تفشي كوفيد-19 حيث تم "منع إقامة حفلات الأعراس مع منع الترخيص لها بصورة كلية وكذا إقامة الحفلات بالقاعات والأحياء و المنازل بالموازاة مع منع تنظيم مواكب السيارات بمناسبة الأفراح وكذا منع التجمعات العائلية الخاصة بإقامة الأفراح وحفلات الختان".