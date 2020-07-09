قررت مديرية الصحة والسكان لولاية سيدي بلعباس فتح وحدة ثانوية لاستقبال الأعداد المصابة والأخرى المشكوك في حملها لوباء "كورونا" على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور عبد القادر حساني" بعاصمة الولاية، وذلك على خلفية وقوف مسؤولي القطاع على حقيقة تزايد أعداد المصابين بالولاية من جهة، وترقبهم لإمكانية تسجيل حالة تشبع تام على مستوى الوحدة المرجعية الكائنة بداخل المؤسسة العمومية الاستشفائية "دحماني سليمان" في الضاحية الشمالية للمدينة.

ووفقا لما أكده رئيس لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي لسيدي بلعباس حامدي عبد الرحيم "فإن الوحدة الثانوية التي اختير أن تكون بمصلحة إعادة التأهيل الوظيفي على مستوى المركز المذكور توفر 40 سريرا، وهي التي تم تجهيزها بكل الإمكانيات الطبية تحسبا لدخولها حيز الخدمة فور تسجيل القائمين على شؤون الوحدة المرجعية لـ "كوفيد 19" بلوغ نسبة التشبع هناك عتبة الـ 65 بالمائة"، ما اعتبر بمثابة إجراء احترازي في ظل مواصلة ولاية سيدي بلعباس مؤخرا تسجيل بعض الأرقام المقلقة مقارنة بما كان عليه الأمر سابقا.

وتحصي ولاية سيدي بلعباس منذ بداية تفشي الوباء والى غاية عصر يوم الأربعاء 147 إصابة مؤكدة منها 8 حالات إصابة جديدة سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، فيما لا تزال الولاية تحصي واحدة من بين أكبر معدلات الوفيات على المستوى الوطني، ما تأكد يوم الخميس حين تلقى القائمون على شؤون الوحدة المرجعية نتائج تحاليل ايجابية خاصة بخمسة أشخاص سبق وأن وافتهم المنية مؤخرا بسبب الوباء، قبل أن يتقرر دفنهم بعد الظهيرة في المستطيل المخصص لضحايا "كوفيد 19" بمقبرة الولي الصالح سيدي بلعباس.