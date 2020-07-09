وجه رئيس شبيبة القبائل شريف ملال طلبا إلى محكمة تيزي وزو، القسم الاقتصادي، لتعيين خبير للتدقيق في حسابات النادي خلال العشرة سنوات الأخيرة أي من 2010 إلى غاية 2020.

هذا ما كشفه صباح اليوم الأستاذ مفتاح لعربي محامي الشبيبة خلال ندوة صحفية نشطها رفقة رئيس النادي شريف ملال ومحمد يونسي المدير الفني للفئات الصغرى لـ"الكناري". كما أشار الأستاذ مفتاح لعربي إلى أن موكله قد قرر استئناف حكم محكمة الجنح بتيزي وزو التي أدانت شريف ملال الثلاثاء المنصرم بشهرين حبس نافذ وبدفع مبلغ 20 مليون سنتيم كغرامة مالية بعد الدعوى القضائية التي رفعها ضده الرئيس السابق للشبيبة محمد شريف حناشي مع إشارته أيضا إلى أن الرئيس الحالي للشبيبة قد رفع هو أيضا دعوى قضائية ضد حناشي بتهمة القذف، حيث ستنظر محكمة الجنح بتيزي وزو في القضية يوم الإثنين 27 جويلية.

وتحدث رئيس الشبيبة مطولا عن رغبته في المضي نحو الأمام متهما أطرافا لا تريد الخير للفريق بخلق العراقيل، مضيفا أنه طلب إنجاز خبرة تدقيق مالي في حسابات الفريق بعد أن لا حظ وجود ثغرة مالية بثلاثة ملايير و300 مليون سنتيم، كما أشار شريف ملال إلى أن ديون النادي لدى الضرائب بلغت 110 مليار سنتيم.

من جهة أخرى، صرح ملال أن إدارة النادي لم تقرر بعد فتح مناقشات مع اللاعبين حول موضوع تخفيض الأجور وأن خزينة النادي تعززت بمبلغ 550 ألف دولار من "الكاف" نظير مشاركة الفريق في المنافسة القارية، كما أضاف خلال هذه الندوة الصحفية أن " الكناري" مستعد لاستئناف المنافسة مع الإشارة إلى أن الإدارة قررت الإبقاء على المدرب زلفاني، حيث سيتحصل على الترخيص الذي سيمكنه من الجلوس دكة الاحتياط شهر سبتمبر المقبل، كما أكد ملال أنه لا يعارض فتح رأس مال الشريكة الرياضية.