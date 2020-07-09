أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن فرض حجر منزلي جزئي على 10 بلديات من ولاية تيبازة في إطار تدابير الوقاية من انتشار فيروس كوفيد-19.

وحسب بيان للوزارة فإن الحجر الجزئي سيمتد من الواحدة زوالا إلى الخامسة صباحا لمدة 10 أيام ابتداء من يوم غد الجمعة.

البلديات المعنية هي: تيبازة، الناظور، عين تاقورايت، القليعة، حطاطبة، مراد، حجوط، خميستي، بورقيقة وبوسماعيل.

وأضاف نفس البيان أن هذا القرار سينجم عنه التوقف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات.