أكد الأمين العام للإتحاد العام للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، اليوم الخميس، أن الإتحاد ينتظر قرار السلطات العليا في البلاد فيما يخص إحياء شعيرة عيد الأضحى المبارك من عدمها هذه السنة.

وأضاف نفس المتحدث لـ"التلفزيون الجزائري"، أن عدد الأضاحي تضاعف مقارنة بالسنة الماضية وبلغ 8 ملايين أضحية، وذلك بعد توقف نشاط أسواق الماشية بسبب تفشي جائحة كورونا وتراجع الطلب عن اللحوم بتعليق الأعراس والحفلات وغلق الفنادق والمطاعم.

وحول أسعار الأضاحي، كشف عليوي أنها ستتراوح بين 2 و7 ملايين سنتيم، في حال ترخيص السلطات لإحياء شعيرة الذبح.