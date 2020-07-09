جددت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، تحذراتها من خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد مع استمرار الجائحة العالمية في حصد مزيد من الأرواح، بعد تسجيل إصابة أكثر من 12 مليون إنسان حول العالم.

وشدد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة البالغ عددها 194، على أن فيروس كورونا "ليس تحت السيطرة في معظم أنحاء العالم، بل يزداد سوءا".

كما دعا إلى الوحدة بين الدول من أجل التمكن من هزيمة الفيروس التاجي المستجد، قائلا "لا يمكننا التغلب على الوباء إذا انقسمنا، فالانقسامات تمنح كورونا ميزة".

وتأتي هذه التصريحات، بعد يومين من تأكيد الولايات المتحدة انسحابها رسميا من المنظمة، بعد أشهر من انتقاد تعاملها مع الجائحة، واتهامها بالتحيز للرواية الصينية.

يذكر أن المنظمة الأممية كانت حذرت على مدى الأسابيع الماضية مع بدء عدد من الدول برفع القيود وفتح الأنشطة الاقتصادية والترفيهية، من أن الفيروس لم ينته بعد، بل ما زال ينتشر.

ومساء الثلاثاء، أعلنت أنها ما زالت تحاول تعزيز معرفتها بشأن انتقال الفيروس الذي لم يشهد مثيله العالم منذ أكثر من قرن، حسب قولها، محذرة من أن الجميع معرضون للإصابة. كما اعتبرت أن كورونا أخذ "سكان العالم رهائن".

وأكد مدير عام المنظمة في حينه، أن انتشار "الوباء يتسارع ولم يبلغ ذروته بعد"، مضيفا "نحن جميعا معرضون" للإصابة بكوفيد-19.