تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليوم الخميس مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي أمانويل ماكرون، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان أن المكالمة سمحت لرئيسي البلدين بـ"استعراض جملة من المسائل المدرجة في الأجندة الثنائية، لا سيما تلك المتعلقة بالذاكرة وعلى وجه الخصوص استعادة رفات 24 شهيدا من المقاومة الشعبية في 3 جويلية الجاري وتلك التي ستسترجع لاحقا وضرورة العمل على تصالح ذاكرتي شعبي البلدين".

وأضاف المصدر أن "رئيسي البلدين كانت لهما الفرصة أيضا للتباحث حول الوضع السائد في المنطقة، لا سيما في ليبيا والساحل".

وقد "اتفق الرئيسان تبون وماكرون على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين كفاعلين أساسيين في المنطقة وإطلاق عدد من المبادرات الرامية إلى ترقية الحلول السياسية للأزمات السائدة هناك" يختتم البيان.