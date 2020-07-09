توفي شرطي وأصيب تسعة آخرون بجراح متفاوتة في حادث انقلاب سيارتهم في حدود الساعة 17 و25 دقيقة مساء اليوم الخميس بالمكان المسمى قهوة منصور قرب قرية أولاد حمزة بإقليم بلدية مجبر على الطريق الوطني السريع رقم واحد.

الضحايا كانوا في مهمة باتجاه البرواقية حسب ما استفيد من مكان الحادث، حيث فتحت مصالح أمن الولاية تحقيقا للتعرف على حيثياته.

وتم نقل المتوفي الذي ينحدر من بلدية مجبر إلى مصلحة حفظ الجثث وإسعاف المصابين وإحالتهم على جناح السرعة نحو مستشفى قصر البخاري.