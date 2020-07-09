حصلت مديرية الصحة والسكان لولاية سيدي بلعباس مساء يوم الخميس على الضوء الاخضر من إدارة معهد باستور لأجل مباشرة إخضاع الحالات المشتبه في حملتها لفيروس كورونا للتحاليل المخبرية بدءاً من بداية الأسبوع القادم , وذلك بعد قرابة أربعة أشهر من تجهيز القائمين على شؤون قطاع الصحة الولائي للمخبر التابع لمركز مكافحة السرطان بكل الإمكانيات المادية والبشرية والتجهيزات الطبية حتى يكون مؤهلا لإخضاع المرضى إلى التحاليل المخبرية اللازمة.



وقال مصدر طبي ل "الخبر" بأن المخبر الجديد يمكنه أن يجري ما يعادل 100 تحليل يومي خاص ب "كوفيد 19" ، كما أن نتائج التحاليل المخبرية يمكن أن تظهر خلال فترة زمنية تتراوح ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات ، وهو ما من شأنه أن يقلل من حدة الضغط النفسي الرهيب الذي عانى منه المرضى سابقاً من جراء انتظارهم الطويل لنتائج التحاليل القادمة من مخابر العاصمة ووهران.



وكانت الفرق الطبية العاملة بالوحدة المرجعية ل كوفيد 19 بسيدي بلعباس قد واجهت صعوبات كبيرة في إقناع أهالي المتوفين بضرورة التريث إلى غاية ظهور نتائج التحاليل المخبرية الخاصة بذويهم للفصل في الوجهة التي ينبغي أن تسلكها الجثة ، ما فسح المجال أمام حدوث مشادات ومناوشات كلامية حادة بين الطرفين دون غض النظر عن بعض حالات العنف الشاذة التي شهدها كل من المركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني ومقر المؤسسة العمومية الاستشفائية "دحماني سليمان" بسبب تأخر وصول نتائج التحاليل المخبرية.