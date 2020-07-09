خلص الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والمخصص لدراسة الوضعية الصحية في البلاد في ضوء تزايد الإصابات بجائحة كورونا في عدد من الولايات بمنع حركة المرور من وإلى الولايات الـ29 لمدة أسبوع ابتداء من غد الجمعة، ويشمل المنع السيارات الخاصة.



ويتعلق الأمرحسب بيان رئاسة الجمهورية بالولايات التالية : بومرداس وسوق أهراس وتيسمسيلت والجلفة ومعسكر وأم البواقي وباتنة والبويرة وغليزان وبسكرة وخنشلة والـمسيلة والشلف وسيدي بلعباس والـمدية والبليدة وبرج بوعريريج وتيبازة وورقلة وبشار والجزائر وقسنطينة ووهران وسطيف وعنابة وبجاية وأدرار والأغواط والوادي.