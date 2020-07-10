أوقفت مصالح الشرطة لأمن دائرة عين الترك بأمن ولاية وهران أمس، 34 شخصا أعمارهم ما بين 20 و 30 سنة تورطوا في خرق إجراءات الحجر الصحي الجزئي للحد من انتشار فيروس كورونا بإقامتهم حفل عيد ميلاد داخل فندق بشاطئ "تروفيل".

تلقت مصالح الأمن سالفة الذكر معلومات مفادها إقامة أشخاص حفل عيد ميلاد على مستوى أحد الفنادق بشاطئ "تروفيل" في عين الترك بوهران في ساعات متأخرة من الليل ضاربين عرض الحائط إجراءات الحجر الصحي وتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا لتقوم بعملية مداهمة أسفر عنها توقيف 34 شخصا من الجنسين كانوا بصدد تناول المشروبات الكحولية مع تعاطي "الشيشا" على مستوى مسبح الفندق.

وتم خلالها حجز 64 قارورة جعة ولوازم "الشيشا" وجهاز لإطلاق الموسيقى وثلاثة مكبرات صوت، واقتيد المحتفلون بعيد الميلاد بإقامة ليلة حمراء في ظل الحجر الصحي المفروض إلى مقر الشرطة حيث تم تحرير ضدهم إجراء قانوني متعلق بعدم احترام الحجر الصحي الجزئي وتجمع أكثر من شخصين في مكان واحد مع عدم احترام إجراءات التباعد الجسدي مع انجاز ملف قضائي ضد صاحب الفندق واقتراح غلق فندقه قبل تقديم الجميع أمام العدالة.