منحت مصالح ولاية وهران ترخيصا استثنائيا اليوم للسماح لمواطني الولاية المتواجدين خارج اقليم الولاية وأيضا مواطني باقي الولايات المتواجدين بوهران للتنقل.

أفاد بيان لولاية وهران " بعد دراسة طلبات المواطنين، ينهي السيد والي ولاية وهران إلى علم كافة المواطنات والمواطنين انه تكملة لما تم اقراره يوم أمس الخميس، تم اتخاذ مايلي ،السماح للمواطنين القاطنين بولاية وهران والمتواجدين خارج اقليم الولاية ،بالتحاق بمقر اقامتهم بولاية وهران استثناء نهار هذا الجمعة 10 جويلية إلى غاية منتصف الليل. السماح للمواطنين قاطنين خارج ولاية ولاية وهران بمغادرة ولاية وهران باتجاه ولاية اقامتهم وذلك استثناء نهار هذا يوم الجمعة 10جويلية الى غاية منتصف الليل"

وأضاف البيان "السماح لمستخدمي و عمال المؤسسات العمومية وقطاعات اشغال العمومية والبناء والنظافة ونقل الجثامين من والى ولاية وهران طيلة أيام الأسبوع المعنية بمنع حركة التنقل ".

وقد أثار قرار السلطات منع التنقل من وإلى 29 ولاية الجدل لسرعة تطبيقه دون منح فترة للمواطنين المتواجدين بعيدا عن مقرات اقامتهم الالتحاق بها. ومن المنتظر أن تحذوا باقي الولايات المعنية حذو مصالح ولاية وهران.