أوقف عناصر الشرطة بأمن ولاية بسكرة 26 شابا نظموا حركة احتجاجية قرب مستشفى الحكيم سعدان تزامنا وزيارة وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد إلى هذه الولاية من اجل إيصال معاناة مرضى كورونا بهذا المرفق الاستشفائي الذي يعرف تدهورا و سجل أرقاما مفزعة في الوفيات .

و اللافت أن من بين الموقوفين الشاب رياض سلطاني صاحب الفيديو الفضيحة الذي نقل صورة مأسوية عن حالة المرضى وحالة الشيخ الذي يرقد أرضا بجانب فضلاته وعرف تداولا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات المحلية والأجنبية . و علم أن الموقوفين قدموا أمام محكمة بسكرة بتهم التجمهر غير المرخص و محاولة المساس بالنظام العام و قد تم وضع 7 شبان تحت الرقابة القضائية منهم صاحب الفيديو و الاستدعاء المباشر مع الإفراج المؤقت للبقية في انتظار المحاكمة.