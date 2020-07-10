بشار: غياب أدوية أساسية لمرضى كورونا بمستشفى 240 سرير

أخبار الوطن
10 يوليو 2020 () - ع.موساوي
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أطلق أهالي مرضى المصابين بفيروس  كورونا نداءا على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي لتدعيم مستشفى الشهيد ترابي بوجمعة "240 سرير" ببعض الأدوية الأساسية المصنفة طبيا ضمن "الأدوية الأساسية لمصلحة الإستعجالات".

ولم يجد المرضى ولا أهاليهم تفسيرا لغياب هذه الأدوية التالية :"سوليمدرول، برودافالغو، أنسولين أكترابيد، والإبر الخاصة بحقن الأنسولين."، وفي مستشفى يفترض أنه في عاصمة الولاية، ما اضطرهم إلى رفع نداء استغاثة عبر الفايسبوك إلى المحسنين، لقيت استجابة أولية من أحد المواطنين ليلة أمس أين قدم إعانة ممثلة في  100 علبة دواء سوليمدرول.

 

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كورونا

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