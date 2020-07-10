أعلن نادي وفاق سطيف، اليوم الجمعة، انتقال الموهبة الصاعدة إسحاق بوصوف للاحتراف في القارة العجوز.

وكشفت الصفحة الرسمية للنسر الأسود على "الفايسبوك" حيثيات الصفقة التي دامت مفاوضاتها حوالي أربعة أشهر.

وحسب نفس المصدر فإن إدارة نادي وفاق سطيف حولت إسحاق بوصوف إلى مجمع "فوتبول سيتي" بعقد يمتد لمدة 5 سنوات كاملة مقابل 900 ألف أورو، كما سيستفيد الوفاق من 10 في المائة مع كل تحويل مستقبلا.

وأضاف البيان أنه اللاعب وقع على العقد يوم 8 جويلية 2020، حيث سيلعب ابن مدينة ميلة موسمه الأول في نادي كورتري البلجيكي، ثم ينتقل في موسمه الثاني لنادي ايندهوفن الهولندي.

وتابع نفس المصدر أن بوصوف سينتقل في الموسم الثالث إلى العملاق الانجليزي مانشستر سيتي إذا أثبت إمكانياته، وفي حال العكس سينشط في فريق هومال البلجيكي.

وسينتقل صاحب 19 ربيعا لإجراء الفحص الطبي بعد انتهاء الحجر الصحي.

ويعتبر بوصوف من المواهب الصاعدة في كرة القدم الجزائرية ما جعل المتتبعين يرشحونه ليكون خليفة رياض محرز في المنتخب الوطني.